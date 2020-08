A6 in beide richtingen dicht na ernstig ongeluk Friesland

De A6 tussen Joure en Sint Nicolaasga is in beide richtingen dicht vanwege een ernstig ongeluk. Daarbij waren minstens zes voertuigen betrokken, waaronder twee vrachtwagens. In een van de trucks zitten gevaarlijke stoffen, meldt de ANWB.

De hulpdiensten zijn massaal aanwezig om te helpen. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. "De situatie is behoorlijk onoverzichtelijk. Feit is dat er in ieder geval in een vrachtwagen brand is ontstaan", zegt een woordvoerder van de politie tegen Omrop Fryslân.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. "Dat is iets wat we op een later moment gaan onderzoeken. Nu is het zaak om hulp te verlenen aan iedereen die dat nodig heeft."