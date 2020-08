Vrouw in weiland Arnhem overgoten met bijtende stof, daders spoorloos

In Arnhem is een vrouw zwaargewond geraakt toen ze door twee mannen werd overgoten met een bijtende stof. Dat gebeurde gistermiddag in een weiland aan de Wagnerlaan. Het 65-jarige slachtoffer was daar haar paarden aan het voeren.

Het is niet duidelijk waarom de vrouw werd aangevallen. Ze had de mannen al iets eerder bij het weiland zien lopen.

De politie is op zoek naar mensen die in de omgeving iets opvallends hebben gezien. De verdachten zijn beiden ongeveer 20 jaar oud en hebben een lichtgetinte huidskleur.