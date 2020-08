Burgemeester Midden-Drenthe: 'Snel tijdelijke weg langs spoor Hooghalen'

De gemeente Midden-Drenthe wil zo snel mogelijk een tijdelijke weg aanleggen langs het spoor bij Hooghalen. Aanleiding is een dodelijk treinongeluk op een onbewaakte spoorwegovergang in mei.

Behalve de gemeente vinden ook de NS en ProRail dat het "tijd is voor actie". Volgens ProRail werd woensdag op het nippertje een ongeluk voorkomen op een onbewaakte overweg in de buurt van de overgang waar in mei het dodelijke ongeluk plaatsvond.

De weg moet langs de oostkant van het spoor komen. Als die weg er ligt, hoeven grondeigenaren geen gebruik meer te maken van de onbewaakte spoorwegovergangen en kunnen die worden opgeheven.

Pittig gesprek

Vanochtend gingen de partijen in gesprek met een van de grondeigenaren. Volgens burgemeester Damsma was dat een pittig gesprek. "Maar we zijn heel blij dat we met z'n allen tot een oplossing zijn gekomen", vertelt ze aan RTV Drenthe. "Ik begrijp ook dat de grond voor boeren heel belangrijk is, zeker nu midden in de oogsttijd. Het betekent natuurlijk wel dat we nu ruimte nodig hebben voor zo'n noodweg."

Damsma zegt begrip te hebben voor het standpunt van de boeren. "We kiezen niet alleen maar de kant van de NS en ProRail, het is een gezamenlijke aandacht. Maar we zijn er als gemeente voor alle inwoners."

Wanneer de noodweg wordt aangelegd, durft de burgemeester niet te zeggen. "Het liefst morgen al, maar ik ben geen ingenieur. Dus ik kan daar nog heel weinig over zeggen, maar uiteraard zo snel mogelijk." In een later stadium wordt er een definitieve weg aangelegd.