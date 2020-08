Bijna 13 miljoen euro op Giro555, al veel hulp aan inwoners Beiroet gegeven

Op Giro555 is afgelopen week nog eens 1,5 miljoen euro gestort voor de inwoners van Beiroet. De teller staat daarmee op bijna 13 miljoen euro. Het eerste geld is al besteed, zeggen de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO), onder meer aan hygiënekits en het opruimen van het puin in de Libanese hoofdstad.

Beiroet werd ruim twee weken geleden getroffen door een zware explosie in het havengebied. Die werd veroorzaakt doordat een brand oversloeg naar een opslagloods met een grote hoeveelheid ammoniumnitraat. De autoriteiten waren al verscheidene keren gewaarschuwd voor de risico's van die opslag, maar grepen niet in. Bij de ramp kwamen zeker 171 mensen om en raakten er meer dan 6000 gewond.

De SHO opende Giro555 voor de slachtoffers. Na de actiedag van vorige week vrijdag stond de teller op 11,5 miljoen euro. Het geld is eerst besteed aan noodhulp, maar wordt nu dus gebruikt voor andere essentiële zaken.

Economie op gang helpen

"We geven mensen bijvoorbeeld afdichtingskits. Daarmee kunnen bewoners hun deuren en ramen veilig afsluiten. Verder krijgen kinderen psychosociale hulp en onderwijspakketten zodat ze, ondanks de vele verwoeste scholen, toch kunnen leren", zegt Marcel van der Steen, oud-NOS-correspondent, die nu voor de SHO verslag doet vanuit Beiroet.

Verder krijgen scholen en gezondheidscentra hulp bij de wederopbouw en worden drinkwaterfaciliteiten in de stad hersteld. Ook wordt geld gegeven om de lokale economie weer op gang te helpen. Medewerkers van Giro555 zijn zelf in het gebied aanwezig om te kijken of het geld goed wordt besteed.

Volgens Van der Steen zijn de inwoners van Beiroet erg onder de indruk van de inzameling in Nederland. "Ze voelen zich gezien."

De actie van Giro555 loopt nog tot en met 31 oktober.