Belgische topman luchtvaartpolitie stapt op na beelden hardhandig politieoptreden

De topman van de luchtvaartpolitie in België neemt ontslag na de publicatie van beelden van een hardhandig politieoptreden op de luchthaven van Charleroi. Op de videobeelden uit 2018 is te zien hoe de politie een Slowaakse arrestant hardhandig aanpakt. De man raakte daarbij in coma en overleed enkele dagen later.

Het hoofd van de luchtvaartpolitie, André Desenfants, had de beelden nooit eerder gezien en vindt dat hij op de hoogte had moeten zijn. Daarom stapt hij op, meldt de VRT. Desenfants, is ook de nummer twee van de federale politie in België.