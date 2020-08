Enkele tientallen deelnemers aan stille tocht Schilderswijk

In de Schilderswijk in Den Haag is een protest van start gegaan tegen de rellen die daar de vorige week uitbraken. Het is een initiatief van bewoners. Ze hadden op zo'n honderd deelnemers gerekend, maar het zijn er enkele tientallen.

De initiatiefnemers willen met een stille tocht een ander beeld van de wijk laten zien en wijkbewoners en medewerkers van de welzijnsorganisatie in de wijk een hart onder de riem steken. "Wij zijn tegen vernieling en geweld en blijf van onze wijk", schrijven ze in hun oproep aan medebewoners.