Dode en gewonden bij bestorming Spaanse enclave Melilla

Een groep van naar schatting 300 migranten heeft de Spaanse enclave Melilla bestormd. Daarbij is een van hen om het leven gekomen en zijn elf mensen gewond geraakt. Zo'n dertig migranten wisten de Spaanse kant te bereiken door over de metershoge hekwerken te klimmen.

Havenstad Melilla ligt in het noordoosten van Marokko en heeft vaker te maken met bestormingen door migranten, die overwegend uit Midden- en West-Afrika komen. Het hek rond de Spaanse enclave is zes meter hoog en de grens wordt streng bewaakt door de Marokkaanse politie. Toch lukt het soms honderden mensen tegelijk om de enclave binnen te komen.

"Deze bestorming was rond 06.30 uur, bij een soort wisseling van de wacht", zegt NOS-correspondent Rop Zoutberg. "De autoriteiten zijn bezig de hekwerken aan te passen, ze gaan van zes naar tien meter hoog. Op het punt waar er nu aan het hek wordt gewerkt, hebben de migranten geprobeerd eroverheen te komen."

Tot bloedens toe

Bij het beklimmen van de hekken raken altijd migranten gewond, legt Zoutberg uit. "Omdat het hek zo hoog is en er scheermesjes in verwerkt zijn. Mensen worden snel tot bloedens toe verwond. Toch proberen ze het." Zoutberg wijst erop dat deze migranten vaak al maanden bezig zijn met hun tocht door Afrika en het hek de laatste horde is die ze moeten nemen. Dat er doden bij vallen is niet uniek, maar wel uitzonderlijk.

Volgens Spaanse media zijn doorgaans criminele groepen betrokken bij de organisatie van de bestormingen. Migranten betalen een bedrag om bij een groep 'bestormers' te mogen aansluiten.

Melilla vormt samen met de Spaanse enclave Ceuta ruim twintig vierkante kilometer EU-gebied op het Afrikaanse vasteland.