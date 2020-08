Jerseykoe wint aan populariteit in Limburg

Het koeienras Jersey wint aan populariteit in Limburg. Steeds meer boeren stappen over naar die koeien omdat ze minder stikstof uitstoten.

Melkveehouder Jean-Pierre Kerckhoffs is een van hen. Volgens hem heeft het houden van Jerseys, die nu vooral populair zijn in Denemarken, Engeland en de Verenigde Staten, meerdere voordelen.

"Ze is kleiner dan de traditionele koe. Daardoor eet ze minder en heeft ze minder voer nodig", zegt hij tegen 1Limburg. Daardoor produceert de koe ook minder mest en stikstof.

De soort geeft wel minder melk dan de zwart-witte Holsteinkoe, die je veel in Nederland ziet. "Maar de melk heeft wel meer eiwit en vet. Daardoor zijn er minder liters melk nodig om bijvoorbeeld kaas te maken."

Fokprogramma

Dat de Jersey aan populariteit wint, merkt ook het bedrijf KI Samen in Grashoek. Het kunstmatige inseminatiebedrijf is in januari begonnen met een fokprogramma. "De vraagt neemt flink toe", zegt directeur Gerard Scheepens.

Hij verwacht dat binnen vijftien jaar zo'n 15 tot 20 procent van de anderhalf miljoen koeien in Nederland Jerseys zijn. Nu is dat volgens hem nog maar een half procent.

Forse investering

Het is niet waarschijnlijk dat alle boeren overstappen naar deze soort. "Omdat ze klein zijn, leveren ze minder op als ze naar de slachterij gaan", zegt boer Kerckhoffs. "Daarnaast moet er fors geïnvesteerd worden in de aanschaf van nieuwe koeien en moeten melkrobots worden aangepast."