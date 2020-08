Navalny loopt macht openlijk voor de voeten, tot irritatie van Kremlin

Voor haar is er geen twijfel: Navalny is met opzet vergiftigd, vermoedelijk via een kop thee die hij dronk voor hij aan boord stapte. Directe aanleiding voor de aanval zouden de Russische regionale verkiezingen zijn, die later dit jaar worden gehouden. Navalny was bezig om in het hele land campagnekantoren te openen en kandidaten te werven.

De machthebbers in het Kremlin zien Navalny met zijn anti-corruptiebeweging en politieke partij als iemand die hen voortdurend in de weg loopt. Het afgelopen decennium was hij een van de drijvende krachten achter grote protesten tegen de overheid. Net als andere critici van het Russische bewind wordt hij regelmatig opgepakt en vastgezet.

Vorig jaar juli werd Navalny aangehouden omdat hij had opgeroepen tot een protest in verband met de lokale verkiezingen in Moskou. In de gevangenis kreeg hij gezondheidsklachten. Volgens de oppositieleider waren die het gevolg waren van vergiftiging, maar het ziekenhuis sprak van een allergische reactie. In 2017 liep hij letsel op aan zijn oog toen er een ontsmettingsmiddel in zijn gezicht werd gegooid.