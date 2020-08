Collectie tekenaar Peter van Straaten naar museum Allard Pierson

Ruim 12.000 tekeningen, vogeldagboeken en strippagina's van tekenaar Peter van Straaten (1935-2016) komen in handen van het Allard Pierson, het museum en kennisinstituut voor de erfgoedcollecties van de Universiteit van Amsterdam. Het gaat om een schenking van zijn familie en enkele culturele fondsen.

Van Straaten was decennialang een toonaangevende tekenaar, die met zijn kenmerkende krasserige stijl het dagelijks leven, mensen en politieke ontwikkelingen vastlegde. Het Allard Pierson noemt de prenten van Van Straaten tijdloos, omdat hij "zo treffend wist te vangen wat er geestig en tragisch kan zijn aan menselijke verhoudingen".

De geboren Arnhemmer was uiterst productief en publiceerde in talloze kranten en bladen. Populair was zijn feuilleton Agnes, over een alleenstaande bijstandsmoeder in Vrij Nederland. Ook illustreerde hij boeken en maakte hij affiches.

Het Allard Pierson heeft voor eind volgend jaar een overzichtstentoonstelling van de tekenaar en cartoonist gepland. Zijn politieke tekeningen waren eerder al ondergebracht in het Persmuseum, en zijn literaire tekeningen kwamen in bezit van het Haagse Literatuurmuseum.

Van Straaten won vijfmaal de Inktspotprijs voor de beste politieke tekening van het jaar.