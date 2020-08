Verpleegkundige verdient meer dan agent, maar minder dan leraar

Zorgpersoneel roept al maanden: applaus is leuk, maar niet genoeg. Een echte waardering zou een hoger salaris zijn. Dat komt er voorlopig niet. Er is door de coronacrisis geen geld voor een loonsverhoging, liet het kabinet weten in een Kamerbrief. Bovendien zegt het kabinet dat er voor de komende jaren al 'serieuze loonstijgingen' zijn afgesproken. De oppositie reageert vandaag vol ongeloof. En ook vakbond FNV is woedend op de brief en dreigt met acties.

De strijd om de zorgsalarissen lijkt daarmee nog niet gestreden. Maar hoeveel verdient een verpleegkundige nu daadwerkelijk?

Het gemiddelde brutosalaris - zonder vakantiegeld en toeslagen - van een verpleegkundige in het ziekenhuis ligt tussen 2600 euro en 4100 euro per maand. Dat van een IC-verpleegkundige is zelfs nog iets hoger. Het gemiddelde startsalaris van hun collega's in verpleeghuizen is ongeveer even hoog. Oudere verpleegkundigen in verpleeghuizen verdienen wel minder dan hun ziekenhuiscollega's: 3700 euro.

Dat is nog altijd hoger dan het salaris van politieagenten of gemeenteambtenaren - allebei ook in dienst van de overheid. Maar wel weer aanzienlijk lager dan wat basisschoolleraren krijgen.