Schouten bevestigt: veevoermaatregel geschrapt, te weinig eiwit in gras

De veevoermaatregel gaat inderdaad van tafel, bevestigt minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder op de dag zeiden Haagse bronnen al dat zij dit zou besluiten. Tegen de maatregel was veel verzet van boeren.

Volgens de maatregel moesten boeren hun koeien vanaf september minder eiwitrijk krachtvoer geven, omdat dit leidt tot minder stikstofuitstoot. Het leidde tot felle protesten van boeren die zeiden dat de verplichte maatregel slecht is voor de gezondheid van de dieren.

"Niemand was blij met die maatregel", zei Bart Kemp van de boerenorganisatie Agractie in Nieuws en co op NPO Radio 1. "We zijn blij dat het gezond verstand in Den Haag nu gewonnen heeft en de maatregel van de baan is."

Minder eiwit door droogte

De minister heeft een analyse laten doen door de Universiteit Wageningen en daaruit blijkt dat koeien in deze periode meer eiwitrijk krachtvoer nodig hebben dan gedacht, omdat er door de droogte minder eiwit in gras zit.

Schouten legt uit hoe het zit met de droogte en het eiwit: