Ook nu blijft het kabinet erbij: geen loonsverhoging in de zorg

Over het zorgsalaris wordt al maanden gesoebat in Den Haag. Dat gebeurde ook weer vorige week in een coronadebat waarvoor de Tweede Kamer was teruggekomen van reces. Die vergadering had een tumultueus einde, waardoor een hoofdelijke stemming over dit onderwerp niet doorging. Vandaag wordt alsnog gestemd over de motie van PVV-leider Wilders waarin wordt gevraagd om een extra salarisverhoging in de zorg.

Maar eerst dus een debat waarin coalitie en oppositie elkaar opnieuw niet leken te vinden. "Hoe kunnen we zo met deze mensen omgaan?", vroeg SP-leider Marijnissen. "De mensen die ons door de eerste coronapiek heen hebben geholpen en die we nog keihard nodig hebben als er weer een piek aan komt."

Wilders legde de link met EU-steunmaatregelen en stelde dat Rutte "te weinig doet voor de Nederlanders, maar wel veel geld geeft aan buitenlanders".

Meer dan 2000 euro

GroenLinks-leider Klaver begon over de brief die het kabinet afgelopen nacht aan de Kamer stuurde. "Ik ben me kapot geschrokken." In de brief staat dat er nu geen geld is voor structurele salarisverhogingen. Mensen die levens redden, moeten meer verdienen dan 2000 euro in de maand, zei Klaver.

Regeringspartij VVD zei toch echt tegen de extra salarisverhoging te zijn. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff zei dat de zorgmedewerkers alle waardering verdienen. Maar hij noemde de al voorgenomen salarisverhoging van 3 tot 5 procent in deze tijd voldoende. "We staan nog maar aan het begin van deze economische crisis."

De regeringspartijen vinden wel dat er meer aandacht moet komen voor de werkomstandigheden van zorgmedewerkers, hun opleiding, de bureaucratie, administratieve lasten en andere knelpunten. Rutte beloofde hiermee aan de slag te gaan.

Aan het eind van het debat wordt er hoofdelijk gestemd (per Kamerlid) over twee voorstellen voor een extra loonsverhoging voor de zorg. Vóór het reces is overigens ook al drie keer gestemd over een structureel betere beloning. Uiteindelijk werd het voorstel weggestemd. Een voorstel voor een eenmalige bonus van 1000 euro haalde het wel.