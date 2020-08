Explosie bij woning raadslid Castricum

Bij het huis van een raadslid in Castricum is afgelopen nacht een explosie geweest. Er raakte niemand gewond, maar de voordeur en ramen werden vernield. De explosie was rond 01.30 uur en is volgens de politie mogelijk veroorzaakt door vuurwerk.

Het Forza! Castricum-raadslid, Ralph Castricum, spreekt op Twitter van "een zware aanslag". "Ik ben hier helemaal kapot van", schrijft hij. Volgens Forza!-partijleider Paul Meijer, die als woordvoerder optreedt, is "niet uit te sluiten" dat er een politiek motief is, maar is voorzichtigheid over de toedracht geboden.