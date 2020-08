Naast Utrecht en Rotterdam ook onrust in Hoogeveen

"Het gaat om jongeren die de politie uitdagen", zegt Kim Stellingwerf, verslaggever van RTV Drenthe. Via Instagram en Snapchat werden de jongeren opgeroepen om de straat op te gaan, "net als in Utrecht en Den Haag", meldt RTV Drenthe.

Ook voor vanavond gaan oproepen rond om weer samen te komen. "We houden de situatie goed in de gaten", zegt de woordvoerder van de politie.

Den Haag, Utrecht, Amersfoort en Rotterdam

In de Utrechtse wijk Kanaleneiland was het gisteren opnieuw onrustig. Er werd met vuurwerk gegooid, waarna een noodbevel werd afgekondigd. Vijf mensen zijn opgepakt. In Rotterdam werden brandjes gesticht en pleegden jongeren vernielingen. Drie minderjarigen zijn aangehouden.

De afgelopen dagen was het al onrustig in Den Haag, Utrecht, Amersfoort en Rotterdam. De onrust begon een week geleden in de Schilderswijk in Den Haag. Er braken rellen uit toen een grote groep jongeren brandkranen opendraaide, vernielingen pleegde, brand stichtte en de politie bekogelde. Burgemeester Van Zanen kondigde een noodbevel af vanwege ernstige verstoring van de openbare orde.

Ook in Utrecht en Amersfoort werden er eerder al noodbevelen afgekondigd. In de Utrechtse wijk Overvecht werden 25 mensen aangehouden voor het gooien met voorwerpen naar agenten. En in de wijk Kanaleneiland vernielden vrijdagavond zo'n 250 jongeren bushokjes en een winkelpui.