Megakrimp economie in regio Haarlemmermeer

De regio Haarlemmermeer, met de luchtvaartindustrie en Schiphol als kern, is van alle regio's het hardst getroffen door de coronacrisis. De economie kromp er met zo'n 28 procent.

De Nederlandse economie kende in het tweede kwartaal een ongekende krimp van 9,3 procent. De economische neergang verschilt echter sterk per regio. In sommige regio's was de krimp veel zwaarder, in andere juist minder, zo heeft het CBS berekend voor de meer dan vijftig regio's.

Horeca en zorg

In Amsterdam en IJmond kromp de economie met 13 procent. In Haarlem, Zuid-Limburg en Midden-Brabant bedroeg de neergang 11 procent. In deze regio's hadden de horeca en de zorg het belangrijkste aandeel in de krimp. De horeca was grotendeels gesloten en in de zorg werden veel afspraken, behandelingen en operaties uitgesteld. Ook de reisbranche, de cultuursector, de uitzendbranche en de industrie kampten met uitval en terugval.

In de regio's Almere en Delfzijl bleef de economische schade beperkt tot minder dan 6 procent krimp. In Almere zorgden de goed draaiende leasebedrijven ervoor dat de terugval beperkt bleef.

In de oostelijke en zuidelijke regio's Zuidwest-Overijssel, Twente, Achterhoek, Midden-Limburg bedroeg de krimp zo'n 9 procent. In die regio's zit meer industrie, die harder is geraakt dan de financiële dienstverlening en ict, die meer in de westelijke regio's zitten.