Wekdienst 19/8: Uitspraak kort geding mondkapjes • Stemming in Kamer over salaris zorg

En dan nog even dit:

In het Noord-Hollandse Callantsoog is een hond gevangen die duizenden kilometers heeft afgelegd. De Bretonse Spaniël, die Sam wordt genoemd, werd voor het eerst gezien in Zwitserland in maart. Daarna doorkruiste hij Duitsland om uiteindelijk bij Didam Nederland binnen te komen.

Daar werd hij op verschillende plaatsen gespot, maar hondenopvangwerkers konden hem steeds niet te pakken krijgen. Volgens Honden Zoekgroep Gelderse Vallei (HZGV) legde Sam soms 50 kilometer per dag af. Dinsdagmiddag kwam er een eind aan zijn zwerftocht. Sam lag te slapen in een tuin in Callantsoog waar hij uiteindelijk gevangen kon worden.

Er is niks bekend over waar Sam oorspronkelijke vandaan komt. Hij zit nu in een opvang, waar hopelijk via het uitlezen van zijn chip meer duidelijkheid kan worden verschaft. Ilse Kootkar van de Dierenambulance Den Helder is zeer verbaasd over het avontuur van Sam, zegt ze tegen NH Nieuws: "Opmerkelijk hoe Sam al die kilometers zonder kleerscheuren heeft doorstaan. Ik vind het heel bijzonder."