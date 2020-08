Amsterdamse kroegbaas: 'Ik zit vanavond vol spanning voor de tv'

Waar het borrelcafé voor corona druk was met feesten en partijen moeten ze het nu doen met minder bezoekers en de helft van de omzet. Ook het personeel moest weg. "Iedereen gaat momenteel op vakantie en komt terug. Terwijl: je moet éffe in je eigen bubbeltje blijven. Ik hoop niet dat we nog een keer dicht moeten, we zitten al diep in onze spaarcenten."

Volgens Loman wordt de sector bovengemiddeld hard getroffen door corona. "De horeca wordt gezien als de grootste crimineel. Je kan je uiterste best doen en het is nooit goed genoeg. Ik erger mij wel aan collega's, het kan soms beter worden opgezet, maar wij houden ons aan de afspraken, zover dat kan. Ons vak is daardoor niet zo leuk als eerst, maar het is zoals het is. We moeten even doorbijten."

Strengere controle en meer uitleg

Er zullen extra maatregelen worden genomen, denkt Menno van Dorp, zoals een vervroegde sluitingstijd in drukke gebieden. Wat dat voor zijn zaak in de wijk De Pijp zal betekenen weet hij nog niet. "De maatregelen voelen zo ondoordacht. De besmettingshaarden zitten veel meer thuis, maar een huis kun je niet dichtgooien. Dus pakken ze de horeca aan. En wat denk je dat er gebeurt als alles om middernacht dicht gaat? Dan gaan die groepen bij iemand thuis zitten."

Er zijn in Amsterdam zeker horecaondernemers die het niet zo nauw nemen met de regels denkt Van Dorp. "Dat steekt natuurlijk wel bij de collega's die zich wel aan de regels houden. En het is extra zuur als daardoor nieuwe maatregelen komen voor alle horecaondernemers in Amsterdam."

'We vragen elkaar: mag dit nou wel of niet?'

Van Dorp vindt dat er daarom wel wat strenger mag worden gecontroleerd. "Bekijk het eens per zaak en grijp in als het niet goed gaat. In Amsterdam is er nog vrijwel geen zaak gesloten."