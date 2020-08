Leider Bende van Venlo wil een leven buiten de cel

Maar volgens de advocate van de staat waren er meer factoren die het rapport van het Pieter Baan Centrum negatief hebben beïnvloed. "Hij heeft zelf het observatie-onderzoek vroegtijdig beëindigd en gaf geen toestemming voor referentenonderzoek. De reclassering heeft door zijn weigeren ook geen goed beeld gekregen van zijn functioneren en zijn recidiverisico."

Daar komt nog bij dat P. onlangs nog betrokken was bij een incident in de gevangenis in Sittard. Hij hoestte een medewerker van een energiebedrijf in het gezicht, toen die voor werkzaamheden in de gevangenis was. Vervolgens zou hij zich hebben laten gaan tegen medewerkers van de gevangenis. Het hoesten lag vanwege corona bijzonder gevoelig.

De advocate van de staat liet overigens weten dat de deur niet definitief dicht is. "Het adviescollege gaat over een jaar opnieuw adviseren, dus er is nog perspectief voor meneer P."

Over twee weken doet de rechter uitspraak in het kort geding.