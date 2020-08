Stedin volop bezig met onderzoek naar oorzaak stroomstoring in Den Haag

Een dag na de acht uur durende stroomstoring in Den Haag waar 37.000 huishoudens mee te maken hadden, is het onderzoek naar de oorzaak nog in volle gang.

De storing trof gistermorgen 37.000 huishoudens in de stad. In een hoofdverdeelstation van netbeheerder Stedin werden werkzaamheden uitgevoerd en daarbij ging iets fout. Er ontstond kortsluiting.

"We zijn nog aan het onderzoeken wat er precies gebeurde", legt woordvoerder Koen de Lange van Stedin uit aan Omroep West. "Er kwam een steekvlam vrij en de ruimte stond vol rook. Op dat moment wordt het beveiligingssysteem geactiveerd. Dat werkt, net als thuis, met een aardlekschakelaar die alle spanning eraf haalt. Daardoor zaten heel veel huishoudens zonder stroom."

De reparatie duurde langer dan verwacht, omdat de netbeheerder zeker wilde zijn dat alles weer veilig was. "Op zo'n station staat 25.000 volt en je wilt zeker weten dat als je de stroom er weer opzet er niet nog een keer uitval plaatsvindt, want dan zijn de gevolgen niet te overzien."

Nu de stroom terug is, zijn de werkzaamheden bij het stroomverdeelstation stilgelegd, tot de oorzaak van de kortsluiting duidelijk is. "Maar we kunnen nu wel de stroom garanderen", verzekert De Lange.