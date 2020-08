Meer dode bruinvissen op Nederlandse kust dan elders langs Noordzee

Sinds 1990 zijn er op de stranden van Noordzeelanden meer dan 16.000 dode bruinvissen gevonden. De meeste daarvan werden in Nederland aangetroffen, soms wel 800 per jaar, zo ontdekten onderzoekers van de Universiteit Utrecht.

De onderzoekers zien met name in het zuidelijke deel van de Noordzee na 2005 een stijging van het aantal dode bruinvissen. Een duidelijke verklaring is er niet. Mogelijk is er een verband met de toename van activiteiten op zee, zoals de bouw van windmolenparken.

De bruinvis is de meest voorkomende walvissoort in de Noordzee. Hij is ook schuw. Dat maakt het moeilijk om vast te stellen waar ze zich graag ophouden. Lonneke IJsseldijk, een van de onderzoekers, vindt het belangrijk dat daar onderzoek naar wordt gedaan, zodat er bijvoorbeeld bij de bouw van windparken rekening mee kan worden gehouden.

Het onderzoek is in het tijdschrift Biological Conservation gepubliceerd.