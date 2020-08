Arrestaties in 18 jaar oude moordzaak Run-DMC-dj Jam Master Jay

Amerikaanse autoriteiten hebben twee mannen aangehouden voor de moord op Jam Master Jay, dj van hiphopformatie Run-DMC. De toen 37-jarige artiest werd in 2002 door een gemaskerde man doodgeschoten in een opnamestudio in New York.

Ambtenaren die betrokken zijn bij het onderzoek naar de moord en anoniem willen blijven, hebben tegen persbureau AP gezegd dat er maandag een persconferentie gehouden wordt om de arrestaties bekend te maken.

The New York Times schrijft dat het gaat om twee mannen die al lange tijd verdachten zijn in de zaak. Zij zouden destijds samen in drugs gehandeld hebben, waarbij Jam Master Jay de financiën verzorgde. Rechercheurs denken dat het drietal daar ruzie over gekregen heeft.

50 Cent

Volgens de krant hebben rechercheurs ook uitgebreid gekeken naar een ander motief voor de moord: de daders zouden gebrouilleerd zijn met rapper 50 Cent, een protegé van de dj. Die theorie bleek echter ongegrond.

De gearresteerde mannen zijn bekenden van justitie. Een van de twee zit momenteel een celstraf uit voor een overval. De ander is zondag opgepakt en is in het verleden veroordeeld voor het neerschieten van een neefje van Jam Master Jay.

De dj, die officieel Jason Mizell heette, werd in de jaren tachtig bekend als derde lid van Run-DMC naast Joseph Simmons (Run) en Darryl McDaniels (DMC). Hij liet een vrouw en drie kinderen na.