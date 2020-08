Slachtoffer Watersnoodramp na 67 jaar geïdentificeerd

Een lichaam dat in 1953 is aangespoeld op Terschelling, is na 67 jaar geïdentificeerd.

Het gaat om Johannes Garstenveld, die in 1953 als bemanningslid omkwam op het schip Westland, dat verging tijdens de beruchte stormvloed op 1 februari, die grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant onder water zette en aan meer dan 1800 mensen het leven kostte.

Garstenveld werd begraven in een anoniem graf op de Algemene Begraafplaats op Terschelling. Op de Algemene Begraafplaats liggen onder meer stoffelijke overschotten van niet-geïdentificeerde personen die tussen 1953 en 1987 om het leven zijn gekomen.

De identiteit van Garstenveld werd vastgesteld na dna-onderzoek van de politie onder familieleden.

Eerder werd op dezelfde manier de identiteit bepaald van Andries Penning. Hij was de kapitein van het schip Westland, waar dus ook Garstenveld op zat.