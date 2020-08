Grote stroomstoring in Den Haag

In Den Haag is in een groot deel van de stad de stroom uitgevallen. In delen van de binnenstad, Scheveningen en in Duindorp en Statenkwartier hebben mensen en bedrijven te maken met stroomuitval, meldt netbeheerder Stedin.

De stroomstoring in Den Haag treft 37.000 huishoudens, bedrijven en andere klanten van netbeheerder Stedin aan de westkant van de stad.

Het Haagse openbaar vervoersbedrijf meldt dat verschillende trams stil staan op straat.