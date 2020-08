Ten minste vijftien doden bij aanval op hotel Mogadishu

Bij een terreuraanval op een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn minstens vijftien doden gevallen. Volgens de politie zijn onder de doden twee regeringsmedewerkers, drie burgers, drie hotelbewakers en drie terroristen. Circa dertig gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht.

De terroristen zouden in het hotel personeel gegijzeld houden. Regeringstroepen proberen het gebouw in handen te krijgen.

De aanval op het Elite Hotel begon toen een auto vol explosieven tegen de achtergevel bij het Lido Strand ramde en ontplofte. Na de explosie bestormden gewapende mannen het gebouw.

Het pas gebouwde hotel is eigendom van een Somalisch parlementslid en is geliefd bij politici. Het geldt als een van de zwaarst beveiligde gebouwen in de Somalische hoofdstad.

De aanval is opgeëist door Al-Shabaab, dat verwant is aan al-Qaeda, is al meer dan tien jaar bezig met een gewapende opstand in Somalië. De terreurbeweging had op zijn hoogtepunt grote delen van het land in handen en beheerst nog altijd delen van het centrum en het zuiden van Somalië. Al-Shabaab is uit Mogadishu verdreven door regeringstroepen en troepen van de Afrikaanse Unie, maar de beweging pleegt er nog steeds geregeld bomaanslagen en moorden.