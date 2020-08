Rapper Blacka biedt excuses aan na dodelijk steekincident in Scheveningen

De Rotterdamse rapper Blacka heeft via Instagram excuses aangeboden voor de gebeurtenissen rond een dodelijk steekincident van maandag in Scheveningen. Een Rotterdammer van negentien met de bijnaam Chuchu kwam daarbij om het leven. Vermoedelijk speelt een ruzie in de Nederlandse 'drillrapscene' tussen de rapformaties 73 De Pijp uit Amsterdam en Blacka 24 uit Rotterdam een rol bij die steekpartij.

Rapper Blacka schrijft op Instagram dat hij zijn excuses wil aanbieden aan "alle getroffenen en mensen die hieronder (hebben) moeten lijden". "Onze Chuchu, mijn vriend, die is er niet meer en dat heeft mijn hart gebroken."

In de verklaring op het socialemediaplatform erkent de rapper dat er sprake was van een ruzie waar ook hij bij betrokken was. "Deze hele drill beef (beef is straattaal voor ruzie, red.) slaat aan het einde van de dag nergens op. Aan het einde van de dag weet ik oprecht niet waarom deze ruzie is begonnen en hoe ik zo dom ben geweest om me hierin te mengen, met jongens die niets te verliezen hebben."

Om wat voor ruzie het precies gaat, is niet duidelijk. De rapper zegt dat er "ernstige bedreigingen werden geuit" naar zijn familie en dat hij zichzelf "daarvoor verloor". "Ik heb deze ruzie meerdere malen geprobeerd te negeren en dit is mij uiteindelijk niet gelukt. Spijt komt inderdaad achteraf, maar het spijt mij echt."

De rapper was niet direct bereikbaar voor commentaar op zijn verklaring.