Brand op dak Heinekenbrouwerij Den Bosch

In Den Bosch is brand uitgebroken bij de Heinekenbrouwerij. Het vuur zou zijn ontstaan op het dak. Er komt veel rook vrij die tot in de wijde omtrek te zien is. De wijkagent twittert dat er mogelijk zonnepanelen in brand staan.

De brandweer spreekt van een grote uitslaande brand en heeft er drie eenheden met ondersteunend materiaal op afgestuurd.

De brouwerij staat aan de Rietveldenweg op een industrieterrein in het noorden van de stad.