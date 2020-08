Wekdienst 16/8: Verstappen in actie in Spanje • Demonstratie 'Gerechtigheid voor Bas'

En dan nog even dit:

Gisteravond werd de het laatste aflevering van het Bevrijdingsjournaal uitgezonden. Het was de laatste is een serie van vijf Deze serie bevrijdingsjournaals van in totaal 45 afleveringen. De bevrijdingsjournaals werden uitgezonden rond sleutelmomenten in de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar nadat ze plaatsvonden. De hele laatste serie is hier terug te kijken, de aflevering van gisteren staat hieronder.