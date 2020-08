Veiligheidsregio Zeeland verbiedt geluidsapparatuur illegale feesten

De Veiligheidsregio Zeeland heeft de noodverordening uitgebreid om sneller op te kunnen treden tegen illegale feesten. Als de politie of handhaving iemand tegenkomt die onderweg is met geluidsapparatuur, kunnen ze direct ingrijpen - dus nog voordat de dj-installatie wordt opgebouwd en de eerste 'gasten' arriveren.

"We hebben op de Zeeuwse stranden de laatste tijden veel beginnende feestjes gehad", zegt voorzitter Jan Lonink bij Omroep Zeeland. "Als veiligheidsregio hebben wij de taak om besmettingen tegen te gaan."

Sinds het begin van de coronacrisis worden overal in Nederland illegale feesten georganiseerd. Vooral na 1 juli, toen bleek dat er deze zomer definitief geen festivals of grote evenementen komen, zijn er tal van meldingen van dance-, rave- of housefeesten. Vaak gaat het op dezelfde manier: een dj bouwt in alle stilte een geluidsinstallatie op aan de rand van een bosgebied. Even later komen de gasten die via Instagram of Snapchat van het feest op de hoogte zijn gesteld. Soms zijn er meer dan vierhonderd bezoekers op de been.

Jongeren zien Dishoek als Lloret de Mar

Lonink wijst erop dat de illegale feesten in Zeeland soms een internationaal publiek trekken. Omdat ook jongeren uit de Belgische provincie Antwerpen komen, neemt het besmettingsrisico extra toe. "We hebben Dishoek (bij Vlissingen) als voorbeeld waar zo'n feest werd georganiseerd. Dat is tijdig afgebroken, maar de situatie wordt wel precair," stelt de voorzitter van de Zeeuwse veiligheidsregio.

"Er is ineens een soort invasie van jongeren die Dishoek als Lloret de Mar zien. Tot nu toe heeft aanspreken altijd geholpen, maar je merkt langzamerhand dat het besef van de maatregelen verwatert. Daarom loopt ook het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames op; daarom is er nu de urgentie van deze nieuwe maatregel."

De maatregel in de noodverordening is in feite van toepassing op iedereen die met geluidsapparatuur onderweg is. Letterlijk staat er: "Het is verboden geluidsapparatuur bij zich te dragen, aan te (laten) voeren of op welke wijze dan ook aanwezig te hebben op de openbare weg, -grond of privaat terrein, daaronder begrepen private gebouwen, schuren, loodsen e.d. anders dan voor kleinschalig huishoudelijk gebruik, met het kennelijke doel dan wel bij ernstige vrees daarvoor, een samenkomst te organiseren of toe te laten of te laten ontstaan, die leidt tot een verboden samenkomst."

Gastvrij in Zeeland

De veiligheidsregio sluit niet uit dat er nog meer maatregelen zullen komen. Lonink: "Maandag zitten we weer met de voorzitters van de veiligheidsregio's om te praten over wat te doen met mensen die terugkomen uit risicogebieden. We willen gastvrij zijn in Zeeland, maar zonder elkaar te besmetten."

NOS op 3 wilde meer weten over hoe dat gaat met illegale dancefeesten en ging op zoek: