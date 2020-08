Wekdienst 15/8: Indië-herdenking • Laatste kwartfinale Champions League

Wat heb je gemist?

Het was voor de derde avond op rij onrustig in de Haagse Schilderswijk. Opnieuw gingen grote groepen jongeren de straat op. De politie heeft mensen aangehouden, omdat zij weigerden te vertrekken van de plaats waar een noodbevel is uitgevaardigd. Aan het Jacob van Campenplein brandde een gebouw van de gemeente uit waar sport- en spelmateriaal lag opgeslagen.

Volgens ooggetuigen gebeurde dat nadat er een molotovcocktail was gegooid. Ook in de Utrechtse wijk Kanaleneiland was het lang onrustig. Er werd met vuurwerk gegooid, een auto is in brand gestoken en enkele bushokjes zijn gesneuveld.

Ander nieuws uit de nacht: