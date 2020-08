Veerboot ruim op tijd in Harwich om quarantaine te voorkomen

De veerboot Hollandica van Stena Line is ruim op tijd aangekomen in Harwich. Het schip moest voor 04.00 uur plaatselijke tijd aanmeren om te voorkomen dat passagiers twee weken in quarantaine zouden moeten.

Dat lukte, rond drie uur legde het schip aan in de haven van Harwich aan de Engelse oostkust. Het schip komt normaal rond 06.30 uur aan in Harwich.

Donderdagavond kondigde het Verenigd Koninkrijk aan dat vanaf vandaag alle reizigers uit Nederland, Frankrijk en enkele andere landen in zelfisolatie moeten omdat het aantal coronagevallen in die landen recentelijk fors is toegenomen. Dat leidde tot een stormloop van Britten die per se op tijd thuis wilden komen.

Gespannen

Om hen tegemoet te komen besloot Stena de Hollandica gisteravond eerder te laten vertrekken en sneller te varen, zodat de deadline gehaald zou worden. Volgens Stena was de sfeer aan boord gespannen.

"Veel passagiers kunnen zich geen twee weken quarantaine veroorloven. Dan dreigt er bijvoorbeeld straf op school of zelfs ontslag. We zullen altijd proberen onze klanten te helpen."