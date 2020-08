Wijkcentrum uitgebrand in Haagse Schilderswijk; noodbevel afgegeven

Het is voor de derde dag op een rij onrustig in de Haagse Schilderswijk. Tientallen jongeren zijn de straat op gegaan. De politie heeft opnieuw mensen aangehouden.

Aan het Jacob van Campenplein brandde aan het begin van de avond een wijkcentrum uit. Volgens getuigen gebeurde dat nadat er een molotovcocktail tegen het gebouw was gegooid. De brandweer kon onder bescherming van de ME het vuur blussen, maar de schade was aanzienlijk.

Noodbevel

Rond 22.45 uur werd een noodbevel afgegeven voor het gebied rond de Hoefkade-Vaillantlaan. Mensen die weigeren gehoor te geven aan het noodbevel, worden aangehouden, meldt de gemeente.

Personen die van plan zijn om mee te gaan doen aan rellen in de wijk worden door de politie tegengehouden. De politie rijdt rond en roept met megafoons op naar binnen te gaan. Wie dat niet doet, wordt aangehouden, meldt Omroep West.

De afgelopen twee avonden en nachten waren er confrontaties tussen jongeren en de politie. Jongeren gooien met stenen, eieren en zwaar vuurwerk naar agenten. Ook werden auto's vernield. De politie pakte gisteravond ruim twintig mensen op.

Utrecht

Ook in de Utrechtse wijk Kanaleneiland is het aan het begin van de nacht onrustig. Er wordt met vuurwerk gegooid, een auto is in brand gestoken en enkele bushokjes zijn gesneuveld. Volgens RTV Utrecht gaat het hier om enkele tientallen jongeren die onrust stoken.

De politie zegt er alles aan te doen om te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt. De ME staat paraat, maar is nog niet ingezet.