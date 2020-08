Actie voor Beiroet haalt 11,5 miljoen op

Aan het einde van de nationale actiedag is er 11,5 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet, is bekendgemaakt in het tv-programma Op1. Samenwerkende Hulporganisaties, verenigd in Giro555, vroegen de hele dag steun voor hulpverlening aan de Libanese bevolking.

De actiedag begon vanuit Studio 47 in Hilversum, waar een klein actiecentrum is ingericht. Vanmorgen stond de teller op 5 miljoen euro, om 20.00 uur was dat opgelopen tot ruim 7 miljoen euro. Sinds vrijdag is door de hulporganisaties in spotjes opgeroepen om te doneren. In totaal doneerden 163.000 mensen geld.

De dag werd gesteund door NPO, RTL, Talpa Network en Facebook en vond vanwege de coronamaatregelen vooral online plaats. Ook ging er vandaag een Amerikaanse gele schoolbus met BN'ers het land door om te collecteren.

Aan boord van de bus zaten mensen die een band hebben met Libanon en vertelden wat ze van kennissen in Beiroet horen: