'Halsoverkop naar het vliegveld' na schrappen vluchten Nederland-Marokko

Mounhim Tahtahi uit Rotterdam heeft zijn vader vanochtend naar het vliegveld in Weeze gebracht voor zijn reis naar Marokko. Gisteravond was het nog onduidelijk of de geboekte vlucht van Amsterdam naar Tanger zou doorgaan. "Ik ben nog laat gebeld door Air Arabia Maroc. Zij gaven door dat de vlucht omgeleid was naar Weeze."

Hij vindt het wel netjes dat het vliegtuigmaatschappij nog moeite heeft gedaan om hen op tijd in te lichten. Zijn 76-jarige vader wilde graag naar Marokko om in zijn geboortestad Tetouan te verblijven. "We hebben echt geprobeerd om het hem uit zijn hoofd te praten. De angst bij de oudere generatie dat als ze komen te overlijden niet in hun geboortestreek kunnen worden begraven, is groot." Over de repatriëring van doden vanuit Nederland is nog steeds veel onduidelijkheid.

Nador spookstad

Nadia Zohri uit Amsterdam zit sinds een paar weken in Nador. In het hoogseizoen zijn de straten vol met Marokkaanse Nederlanders. "Nu is het een spookstad", vertelt ze. Ze heeft pas in september plannen om terug te keren naar Nederland.

Op sociale media is er kritiek op mensen die alsnog naar Marokko willen komen. Dat snapt Zohri wel. "Maar mijn ouders wonen voor een groot deel van het jaar in Marokko. Ik had ze al een paar maanden niet gezien."