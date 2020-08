'Groep Taghi had corrupt contact bij de marechaussee'

De criminele organisatie van Ridouan Taghi had ten minste één corrupt contact bij de marechaussee op Schiphol. Diegene heeft in 2015 123 keer informatie opgevraagd in computersystemen van de politie, meldt NRC. Onder de opgevraagde namen zou ook een valse identiteit zijn geweest waar Taghi gebruik van maakte.

Volgens NRC staat dit in een proces-verbaal uit een rijksrechercheonderzoek met de naam 'Zegekruid'. De betrokken marechaussee is dit jaar tot een celstraf van een half jaar veroordeeld wegens het schenden van het ambtsgeheim.

Deze week kwam het bij de rechtszaak tegen de groep van Taghi tot een botsing tussen het OM en een aantal advocaten. Het OM had een proces-verbaal aan het dossier toegevoegd waarin advocaten van het lekken van geheime informatie naar de groep van Taghi worden beschuldigd. Over het lekken van informatie door een corrupte marechaussee werd niets gezegd.