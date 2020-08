Tirto Pawiro (98) werkte als dwangarbeider aan de 'Vergeten Dodenspoorweg'

Morgen is het 75 jaar geleden dat Japan capituleerde. Ook in wat toen nog Nederlands-Indië heette kwam toen een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Op de zelfde dag, 15 augustus 1945, joegen Japanse bevelhebbers op Sumatra de laatste klinknagel in de Pekanbaru-spoorlijn. Met een kleine ceremonie verklaarden ze de spoorlijn die dwars over het eiland liep tot voltooid.

De Japanners lieten de spoorweg - bedoeld voor kolentransporten - aanleggen door 102.000 Indonesische dwangarbeiders en zo'n 5000 westerse krijgsgevangenen. De Indonesiërs noemden ze romusha, Japans voor arbeider. De grote meerderheid van de romusha overleefde de ontberingen in het oerwoud van Sumatra niet: naar schatting 80 procent van hen overleed.

Tirto Pawiro, nu 98 jaar, overleefde. In de video vertelt hij wat hij zich herinnert van die periode.