Stille tocht in Rotterdam voor doodgestoken meisje

In Rotterdam hebben enkele honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor de 15-jarige Alice uit Schiedam. Ze werd woensdag in een bovenwoning aan de Rotterdamse Mathenesserdijk doodgestoken na een ruzie met een 16-jarig meisje dat daar woont.

De stille tocht kreeg een luidruchtig karakter toen deelnemers letterlijk schreeuwden om gerechtigheid: