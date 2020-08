Blok: nieuwe verkiezingen Wit-Rusland nodig, sancties niet uitgesloten

Wit-Rusland moet nieuwe verkiezingen houden, een eind maken aan het geweld en demonstranten vrijlaten. Minister Blok van Buitenlandse Zaken zei dat na afloop van de ministerraad. "Iedereen heeft kunnen zien hoe oneerlijk de verkiezingen zijn verlopen."

Vanmiddag heeft Blok online overleg met zijn Europese collega's en hij sluit niet uit dat daar wordt besloten om sancties op te leggen. "Mensen in Wit-Rusland hebben recht op steun. De inzet is dat we met een helder Europees signaal komen."

Zondag werden presidentsverkiezingen gehouden in Wit-Rusland, waar zittend president Loekasjenko volgens de officiële uitslag 80 procent van de stemmen heeft gehaald. Oppositiekandidaat Tichanovskaja zou slechts 10 procent hebben gehaald. Zij is uitgeweken naar Litouwen.

Duizenden arrestaties

Sinds de verkiezingen is het onrustig in Wit-Rusland, in de hoofdstad Minsk en andere steden zijn er dag na dag betogingen tegen de verkiezingsfraude die zou zijn gepleegd. Bij de demonstraties zijn duizenden mensen opgepakt, enkele doden gevallen en is een groot aantal mensen gewond geraakt. Ordetroepen en de geheime dienst treden spijkerhard op tegen de betogers.

Vrijgelaten gevangenen vertellen, en laten zien, dat ze zwaar mishandeld zijn: