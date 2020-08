Helikopter moet bij oefening echt in actie komen voor zinkende kanoërs

Een kanoër is gisteravond bij Den Helder uit zee gered door KNRM-personeel dat in de buurt toevallig aan het trainen was met een helikopter van de Kustwacht. De kanoër kwam samen met een ander in de problemen voor de kust van Huisduinen, waarna de helikopter een van de twee kon redden. De andere kanoër is door een passerend schip opgehaald.

Toen boten van de KNRM kwamen aangesneld op de plek van de melding, stonden de kanoërs alweer op de kant. "Omdat we bij Texel bezig waren met een oefening, zijn de boten van Texel op de melding afgekomen", vertelt woordvoerder Edward Zwitser van de KNRM aan NH Nieuws.

Training ging weer verder

"Al onze stations hebben trainingsavonden met de helikopter van de kustwacht", zegt Zwitser. "De training is na de melding weer doorgegaan. Als de helikopter er is, moet je er ook gebruik van maken."

De kanoërs kwamen met de schrik vrij.