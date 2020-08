FIOD neemt grote berg nep-merkkleding in beslag

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft 7500 stukken namaak-merkkleding in beslag genomen. De kleding lag in drie loodsen in Amsterdam, Purmerend en Zwanenburg. Het gaat om vervalsingen van luxemerken, zoals Versace, Dsquared, Stone Island, Moncler en Louis Vuitton. Ook werden er accessoires en schoenen gevonden.

Twee mannen van 35 en 22 jaar uit Amsterdam gelden als verdachten in het strafrechtelijk onderzoek. Ze werden al op 24 april vorig jaar gepakt en korte tijd vastgehouden. Ook toen werden ze verdacht van handel in vervalste merkkleding.

Begin deze maand ontving de FIOD een tip dat de handel nog steeds gaande was. De nieuwe verdenking wordt toegevoegd aan het proces-verbaal dat van de twee verdachten is opgemaakt. De rechter gaat daar in een later stadium over oordelen.

Vandaag is niemand aangehouden. De gevonden namaak-merkkleding wordt vernietigd.