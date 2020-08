Henk Krol doet gedoe over declaraties af als fabel

Dat was nadat bij partijsecretaris Robert Gielissen in maart de alarmbellen waren afgegaan, toen hij "een declaratie van niets" onder ogen kreeg: 129,66 euro, waaronder een privérit van 46,77 euro. Krol had dat bedrag ingediend als een schenking aan 50Plus.

Krol werd om opheldering gevraagd. Zijn antwoord vond het bestuur verontrustend: zo declareerde hij al jaren. Met, volgens hem, instemming van het partijbestuur in 2013. Het bestuur besloot de zaak verder uit te zoeken en schreef er in maart een interne notitie over, die in bezit is van NRC.

Volgens dat stuk was Krols verklaring voor zijn declaratiegedrag dat het een manier was om zijn fractievoorzittersvergoeding te verhogen.