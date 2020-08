Ook minder winst voor Volksbank

Ook de Volksbank maakte afgelopen half jaar flink minder winst dan vorig jaar. De bank, waar SNS, ASN Bank en de Regiobank onder vallen, hield een nettowinst over van 106 miljoen euro. Dat is bijna een derde minder dan in de eerste helft van vorig jaar.

De daling kwam vooral doordat de bank flink meer geld opzij moest zetten in de stroppenpot. Daar stoppen banken geld in als ze verwachten dat de leningen die ze hebben uitstaan minder waard zijn en de kans dat klanten die niet kunnen terugbetalen groter wordt.

In de eerste helft van dit jaar ging er 45 miljoen euro naar die pot vanwege de coronacrisis. Dat staat in schril contrast met dezelfde periode vorig jaar, toen de vooruitzichten nog zo goed waren dat er 13 miljoen uit de pot gehaald kon worden.

Huizenprijzen dalen

De verwachtingen die de bank begin dit jaar had voor 2020, liggen net als die van de andere banken allang in de prullenbak. "In onze kredietvoorzieningen-modellen houden we nu rekening met aanzienlijk pessimistischer toekomstscenario's", zegt Maurice Oostendorp, vertrekkend directievoorzitter van de Volksbank. Morgen neemt Martijn Gribnau zijn plek over.

De bank verwacht nu dat de Nederlandse economie dit jaar bij elkaar met 6 procent zal krimpen. Dat verlies zou volgend jaar deels worden ingelopen met een groei van 4 procent. Wel loopt de werkloosheid dan nog op tot boven de 6 procent. Verder verwacht de bank dat de huizenprijzen dit jaar zullen dalen en vanaf eind volgend jaar weer enigszins stijgen.