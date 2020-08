Rechtbank behandelt verzoeken Taghi achter gesloten deuren, na verzoek advocaat

De rechtbank gaat een aantal verzoeken van Ridouan Taghi achter gesloten deuren behandelen, zoals zijn advocaat had gevraagd. Behalve de rechtbank, officieren van justitie, zijn advocaat en beveiligingsmensen, mag niemand aanwezig zijn in de rechtszaal en weten waar het over gaat.

Taghi's advocaat Inez Weski had gevraagd om de verzoeken die zij namens haar cliënt doet achter gesloten deuren te behandelen. Ze wil zo de privacy van Taghi beschermen. Het Openbaar Ministerie had zich tegen die wens verzet.

Ridouan Taghi (42) is de hoofdverdachte in het Marengo-proces, over een reeks liquidaties in de onderwereld. Naast Taghi staan nog zestien verdachten terecht. Vandaag is de laatste dag van drie pro-formazittingen in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Taghi is niet in persoon aanwezig.

Taghi werd in december aangehouden in Dubai. Hij was jarenlang voortvluchtig geweest. Na zijn arrestatie werd hij overgebracht naar Nederland en sindsdien zit hij in voorrarrest in de extra beveiligde gevangenis in Vught.

Nieuwsuur reisde eerder dit jaar af naar Dubai en kwam er zo achter wat de schuilplaats was van Taghi en hoe hij uiteindelijk werd opgepakt: