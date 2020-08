Techbedrijven bereiden zich samen voor op presidentsverkiezingen VS

Grote Amerikaanse techbedrijven bereiden zich samen in een overleg voor op hoe de Amerikaanse presidentsverkiezingen kunnen gaan verlopen. Een van de scenario's die daarbij is besproken, is hoe de partijen omgaan met een onduidelijke uitkomst op de verkiezingsavond, schrijft Politico.

Er wordt van uitgegaan dat vanwege de pandemie veel mensen per post zullen stemmen. Daardoor is het onzeker of er aan het einde van verkiezingsdag op 3 november een uitslag te melden is. Wat de bedrijven in dat geval willen doen, is niet bekendgemaakt.

Hacken en lekken

Een ander scenario dat volgens het nieuwsmedium is besproken, is wat er gebeurt als bij een hack documenten worden gestolen en vervolgens online worden verspreid, zoals gebeurde in 2016. Dit scenario wordt 'hacken en lekken' genoemd. Ook kijkt men hoe er moet worden omgegaan met gemanipuleerde video's.

Naast Facebook, Google en Twitter zitten ook andere partijen in het overleg, zoals organisatie achter Wikipedia, meldt The New York Times. Uit een verklaring van Facebook blijkt dat negen partijen meedoen.

De verklaring van de groep: