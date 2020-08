Wekdienst 13/8: teststraat op Schiphol • Ajax speelt weer voor thuispubliek

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de aangepaste dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Op Schiphol opent om 10.00 uur de vorige week aangekondigde coronateststraat. Die is bedoeld voor reizigers die uit 'rood'- of 'oranje'-gebied komen. Het testen is niet verplicht. Reizigers die zich willen laten testen hoeven geen klachten te hebben en zich ook niet van tevoren aan te melden.

In Bergen op Zoom overlegt de burgemeester met de GGD over extra coronamaatregelen, zoals een mondkapjesplicht. De stad heeft momenteel het hoogste aantal coronabesmettingen per 100.000 inwoners. Veel besmette mensen bezochten de afgelopen tijd een moskee in de stad, maar het is niet duidelijk of zij daar ook besmet zijn geraakt.

De Rabobank presenteert de halfjaarcijfers. De grote vraag is wat het effect is van de coronacrisis op de resultaten van de bank.

En voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus is in de Johan Cruijff Arena weer publiek welkom. Ajax ontvangt daar FC Utrecht voor een oefenwedstrijd. De gemeente Amsterdam heeft toestemming gegeven voor 4500 toeschouwers. Ze worden verdeeld over de eerste ring en moeten onderling afstand houden.

Wat heb je gemist?

In Wit-Rusland zijn opnieuw duizenden mensen de straat opgegaan om te betogen tegen president Loekasjenko en voor eerlijke verkiezingen. Het is de vierde nacht op rij dat er is gedemonstreerd.

In de hoofdstad Minsk vormden honderden demonstranten een menselijke keten en automobilisten reden toeterend rond en probeerden politievoertuigen te hinderen. Ook in andere steden werd gedemonstreerd. Volgens de betogers is Loekasjenko's verkiezingszege onrechtmatig.