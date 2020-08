Celstraf voor oud-VVD-penningmeester na verduistering 155.000 euro

Een voormalige penningmeester van de VVD in Flevoland moet een maand de cel in. Huib van V. verduisterde tussen 2012 en 2017 zeker 118.000 euro uit de partijkas. Daarnaast sluisde hij bij een Almeerse stichting nog eens ruim 37.000 euro weg.

Van V. heeft bekend en spijt betuigd, maar zegt dat hij het niet voor eigen gewin deed. De 65-jarige man uit Swifterbant zou in financiële problemen zijn gekomen door de ziekte van zijn vrouw, die in 2014 overleed. In haar laatste levensjaren was hij haar mantelzorger, waardoor hij minder kon werken.

Eigenbelang

De rechter oordeelde echter dat de man wél uit eigenbelang handelde. Door het geld dat hem was toevertrouwd te verduisteren, heeft hij bovendien zijn vertrouwenspositie geschaad. Volgens de rechtbank had de man om hulp moeten vragen.

Naast een celstraf van zes maanden, waarvan vijf voorwaardelijk, kreeg de man ook een werkstraf van 180 uur opgelegd. Verder mag hij niet meer werken als penningmeester en moet hij het gestolen geld terugbetalen. Aan de Almeerse stichting, die zich inzet om een historisch stoomschip weer in de vaart te nemen, heeft Van V. al ruim 7000 euro teruggegeven.

Hoger dan eis

De straf is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat had ingezet op een werkstraf en een voorwaardelijke celstraf. Daarvoor vond de rechter de periode waarover de diefstal plaatsvond te lang en de geldbedragen te hoog.

Huib van V. werd volgens Omroep Flevoland in 2017 al eens veroordeeld tot een werkstraf voor verduistering van een groot deel van de erfenis van zijn tante. Hij was tussen 2011 en 2016 Statenlid in Flevoland namens de VVD. Nadat de fraude met het partijgeld aan het licht kwam, heeft de VVD hem geroyeerd als lid.