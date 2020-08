RIVM waarschuwt: luchtkwaliteit op sommige plaatsen heel slecht

De luchtkwaliteit is vandaag en morgen op sommige plaatsen in het land heel slecht. Dat komt door smog als gevolg van ozon, zegt het RIVM.

De smog kan leiden tot luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, tot verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook komt irritatie aan ogen, neus en keel voor.

Mensen die gevoelig zijn voor de luchtkwaliteit kunnen beter binnen blijven, zegt het RIVM. En ze moeten in elk geval geen zwaar werk in de buitenlucht doen. Vooral 's middags laat en 's avonds vroeg is de luchtkwaliteit slecht.

Het RIVM waarschuwde afgelopen weekend ook al voor slechte luchtkwaliteit. Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen, als er weinig wind staat. Vervuilende stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon.

Raadpleeg Teletekst pagina 711 voor de actuele luchtkwaliteit