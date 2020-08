Gewonden bij ontspoorde trein in oosten van Schotland

Bij de Schotse stad Stonehaven is groot alarm geslagen om een ontspoorde trein. Meerdere mensen zijn ernstig gewond geraakt, melden de autoriteiten. Volgens de Schotse krant The Scotsman is de machinist van de trein overleden.

De trein ontspoorde ongeveer 25 kilometer ten zuidoosten van Aberdeen door nog onbekende oorzaak. Er is veel rook te zien in de omgeving van de plaats waar de trein uit de rails liep.

Politie en andere hulpdiensten rukten in groten getale uit voor het incident met een trein van spoorwegbedrijf Scotrail. Ook zijn nog hulpdiensten onderweg, meldt de BBC.

Nicola Sturgeon, leider van de Scottish National Party, spreekt van een "extreem ernstig incident". Zij stelt dat er meerdere ernstig gewonden zijn gevallen. "Mijn gedachten zijn bij de betrokkenen."