Enkelband 110 keer gesaboteerd, zeven dragers nog steeds voortvluchtig

Vorig jaar wisten 110 veroordeelden en verdachten hun enkelband te saboteren. Dat blijkt uit cijfers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, die De Telegraaf opvroeg. Het is een kleine toename ten opzichte van 2018. Toen wisten 103 dragers te vluchten.

De dragers saboteerden de band vorig jaar in totaal 115 keer, sommigen wisten dus meerdere keren te ontkomen aan de elektronische controle. In juli waren nog zeven van hen spoorloos.

In totaal droegen 3750 mensen een enkelband. Het ging om verdachten in voorarrest of veroordeelden die de laatste fase van hun straf thuis mochten uitzitten.

Batterij leeg

Saboteurs knipten de band door, of lieten de batterij leeglopen. Dat laatste gebeurde weinig, omdat de reclassering een seintje krijgt wanneer de band bijna leeg is. Dan wordt er contact opgenomen of gaat iemand langs, volgens een woordvoerder van het ministerie.

Begin dit jaar knipte ook verdachte Cor P., een van de zogeheten 'tattookillers', zijn enkelband door. Sindsdien is hij spoorloos. Mogelijk is hij naar het buitenland gevlucht.

Strafbaar

Toenmalig staatssecretaris Dijkhoff, de huidige fractieleider van de VVD, beloofde in 2017 uit te zoeken of het mogelijk is om saboteren strafbaar te stellen. Dat onderzoek is nog in de beginfase. "We kijken wat het inhoudt en hoe je het in de wet zou kunnen verankeren", zegt de woordvoerder.

Het ministerie introduceert binnenkort een stevigere enkelband, die dragers moeilijker door kunnen knippen. Dijkhof zei eerder dat het noodzakelijk is dat de band snel kan worden doorgeknipt, bijvoorbeeld na een auto-ongeluk. De banden zijn van rubber en glasvezelkabels.