Doden in India bij protest tegen Facebookbericht met profeet Mohammed

Bericht verwijderd

Een familielid van een lokale politicus plaatste het bericht op Facebook. De menigte richtte zijn woede daarom ook op het huis van de bestuurder. Daarnaast werden voertuigen in brand gestoken.

Zeker 110 mensen zijn opgepakt. Wat er precies op Facebook stond, is niet duidelijk. Het bericht is verwijderd en degene die het plaatste is opgepakt. Facebook heeft nog niet gereageerd op het voorval.